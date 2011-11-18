В Ивано-Франковске почтили память расстрелянных в гестапо

17 ноября общественность Ивано-Франковска почтила память украинских националистов, которые были расстреляны гестаповцами 17 ноября 1943 года.

Как передает корреспондент УНИАН, возле бронзового памятника расстрелянным членам ОУН священники отслужили панихиду по погибшим. Возле памятника - государственные флаги с черными лентами, в почетном карауле - ветераны УПА, члены Конгресса украинских националистов. После панихиды состоялось поминальное вече, на котором своими воспоминаниями поделились очевидцы этих трагических событий.

Затем общественность города, представители власти, лидеры политических партий возложили венки и цветы к памятнику Казненным, зажгли свечи памяти.

Справка УНИАН. В ноябре 1943 года в Ивано-Франковском драматическом театре (в настоящее время это здание областной филармонии вблизи места расстрела украинцев) во время премьеры оперетты „Шарика”, произведения местного автора Ярослава Бернича о борьбе сечевых стрельцов, гестаповцы окружили театр и начали арестовывать украинских патриотов. А за кулисами стоял провокатор и показывал, кого ловить. На представление пришли и подпольщики, потому что в Черном лесу (вблизи Ивано-Франковска) уже тогда действовал отряд УПА. Арестованных штабелями складывали в кабинете заместителя директора театра, а через три дня, 17 ноября на сцене гестаповцы устроили судилище: осужденных выводили под здание синагоги и расстреливали. Здесь с песней „Ще не вмерла Україна”, с возгласами „Слава Україні!” погибли 27 украинских патриотов - членов ОУН, а три девушки были расстреляны в другом месте. Живы еще свидетели тех трагических событий.