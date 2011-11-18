В Киеве открылась выставка "Образование за рубежом"

В Киеве открылись ХХ международная специализированная выставка “Образование и карьера-2011” и VIII международная выставка зарубежных учебных заведений “Образование за рубежом”.

Как передает корреспондент УНИАН, целью выставок, которые будут проходить 17-19 ноября, является привлечение общественного интереса к образованию, пропаганда достижений Украины в этой сфере, формирование единого украинского образовательного пространства, информирование молодежи о возможностях получения профессионального образования в Украине и за рубежом, а также распространение информации о вакансиях и консультирование по проблемам трудоустройства.

В выставках, кроме 75 высших учебных заведений Украины, принимают участие 58 вузов из США, Франции, Великобритании, Чехии, Турции, Польши, Литвы, Кипра, Швеции, ОАЭ, Швейцарии, Греции, Канады, Германии, России, Мальты и Болгарии.

Также на выставках представлены 5 учебных курсов разных направлений, 30 международных организаций и образовательных агентств, 6 издательств, 4 интернет-проекта и 12 компаний-работодателей, которые представляют вакансии для молодежи.

В частности, на выставках представлены Немецкий культурный центр – Гете-Институт в Киеве, Израильский культурный центр при Посольстве Государства Израиль в Украине, Французский культурный центр, Украинско-Польский центр академических обменов.

В работе выставок принимают участие посольства Канады, Израиля, Франции и США.

Запланировано торжественное награждение лауреатов ІІ всеукраинского студенческого фестиваля выставочных технологий “Экспо Звезда 2011”.

Во время торжественного открытия были зачитаны приветствия участникам и гостям выставки от председателя Верховной Рады Украины Владимира ЛИТВИНА и премьер-министра Украины Николая АЗАРОВА.

Выступая на открытии, первый заместитель министра образования и науки, молодежи и спорта Евгений СУЛИМА отметил, что во время ІІІ Всеукраинского съезда работников образования, который состоялся в Киеве в октябре, была принята национальная стратегия развития образования на 2012-2021 годы.

Е.СУЛИМА отметил, что в этом году Минобразования провело конкурсный отбор по определению студентов, которые поедут учиться за границу за счет государственных средств. Участие в конкурсе приняли 500 студентов, аспирантов и научно-педагогических работников из 70 вузов Украины, из которых было отобрано 140 человек.

Заместитель министра сказал, что такое мероприятие планируют проводить ежегодно, и напомнил, что сегодня в вузах Украины обучается почти 2,5 миллиона студентов.

ПосолФранциивУкраинеАленРемизаметил,чтоделегацияФранцииимеет 20выставочных стендов,из которых 13-стендыфранцузскихвысших учебных заведений. Онтакжесообщил,чтосейчасво Францииучатсяоколо 1400украинскихстудентов,иежегоднооколо 400студентоведутнаучебу во Францию​​.



ПосолСШАвУкраинеДжонТЕФФТзаметил,чтосо времени обретенияУкраинойнезависимости 17тысяч украинскихстудентовобучалисьвСША. По его словам,в 2010 году720 тысячстудентов-иностранцевпредпочлиучебувСША.Дж.Теффтподчеркнул,чтосейчасвСШАучатся студентыиз Украины, представляющих всееерегионы.



В свою очередь,заместительпослаПольшивУкраинеДариушГурчинскийсообщил,что в прошлом годув Польшепроходилиобучениеболее 3 тысячукраинскихстудентов.