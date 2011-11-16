Из исправительного центра в Черниговской области сбежал насильник
13:51, 16 ноября 2011Общество
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Проводится розыск
В Черниговской области из исправительного центра совершил побег осужденный.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Управления Государственного департамента исполнения наказаний Украины в области.
Побег из Домницкого исправительного центра № 135 в Менском районе совершил 32-летний заключенный житель Ривненской области Игорь ШПАНАРСКИЙ, который был приговорен по ст. 152 Уголовного кодексе Украины (изнасилование) к девяти годам лишения свободы.
По этому факту прокуратура Менского района возбудила уголовное дело.
В настоящее время проводится розыск осужденного.
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