Из исправительного центра в Черниговской области сбежал насильник

В Черниговской области из исправительного центра совершил побег осужденный.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Управления Государственного департамента исполнения наказаний Украины в области.

Побег из Домницкого исправительного центра № 135 в Менском районе совершил 32-летний заключенный житель Ривненской области Игорь ШПАНАРСКИЙ, который был приговорен по ст. 152 Уголовного кодексе Украины (изнасилование) к девяти годам лишения свободы.

По этому факту прокуратура Менского района возбудила уголовное дело.

В настоящее время проводится розыск осужденного.