Россия планирует достроить в Николаеве плавбазу для подводных лодок

Россия планирует достроить в Николаеве плавучую техническую базу для ремонта подлодок и приценивается к недостроенному крейсеру «Украина».

Об этом газете "Сегодня" сообщил глава Николаевской областной государственной администрации Николай КРУГЛОВ.

«Неделю назад в Николаев приезжала целая делегация специалистов из Минобороны РФ. Осматривали законсервированные военные корабли.

Сейчас ведутся переговоры о том, чтобы достроить плавучую техбазу. Пока контракты не заключены, но к этому все идет, - говорит глава области. - И Николаев, и регион заинтересованы в возобновлении сотрудничества в области военного судостроения и ремонта кораблей. Это даст тысячи рабочих мест и новые инвестиции! Да и в самом городе есть все для выгодного сотрудничества - судостроительные заводы и НИИ, профильные вузы. А вот заказов нет, уходят самые опытные специалисты-корабелы, еще 5 лет — и работать на судостроительных заводах будет некому».

Кроме того, Н.КРУГЛОВ надеется, что судостроительные предприятия области скоро заключат контракты с Россией на обслуживание троих «братьев» «Украины» - построенных по тому же проекту действующих российских крейсеров.

Издание сообщает, что в российской «Объединенной судостроительной корпорации», которая, по словам главы Николаевской ОГА, и положила глаз на военные корабли, информацию о грядущем капремонте техбазы не смогли ни подтвердить, ни опровергнуть, сославшись на отсутствие информации.

В то же время, на Черноморском судостроительном заводе (ЧСЗ) Николаева уверяют: готовы хоть сейчас приступить к достройке плавучей базы. «Но пока работаем в направлении достройки. Это все, что я могу сказать», — сообщил газете пресс-секретарь ЧСЗ Игорь КАЗАКУЦА.

Издание отмечает, что один из сотрудников ЧСЗ на условиях анонимности (предприятие «режимное», выполняет военные заказы) пояснил слова И.КАЗАКУЦЫ: «Да, действительно, на днях плавбазу тщательно осмотрели российские спецы. Но пока не подписан контракт, что, мол, Минобороны РФ платит деньги, а специалисты нашего завода обязуются выполнить ремонтные работы, руководство ЧСЗ ничего конкретного говорить не будет».

Как сообщал УНИАН, 17 мая 2010 года президенты Украины и РФ Виктор ЯНУКОВИЧ и Дмитрий МЕДВЕДЕВ договорились о достройке ракетного крейсера «Украина». В.ЯНУКОВИЧ заявил, что главы государств договорились о достройке с помощью российской стороны крейсера «Украина», находящегося в Николаеве на Судостроительном заводе имени 61-го коммунара.

После чего главком ВМФ России адмирал Владимир ВЫСОЦКИЙ заявил, что командование флота изучает возможность покупки недостроенного ракетного крейсера «Украина».

Верховная Рада 6 июля 2010 г. отменила постановление о присвоении ракетному крейсеру названия “Украина”. Как отмечалось в пояснительной записке к постановлению, с учетом того, что достройка и принятие ракетного крейсера в состав ВМС Украины не предусмотрены, нецелесообразно, чтобы крейсер носил название “Украина”.

27 февраля 2011 года министр обороны РФ Анатолий СЕРДЮКОВ заявил, что Россия ждет приемлемого предложения со стороны Украины по условиям приобретения РФ ракетного крейсера.