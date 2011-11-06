Плита старого колбасного цеха придавила двух подростков

Вчера, 5 ноября, около 14 часов в г. Олевск Житомирской области в результате нарушения мер безопасности во время несанкционированной разборки кирпичной стены недействующего колбасного цеха двумя подростками произошло обрушивание плиты перекрытия.

Как сообщает пресс-служба МЧС Украины, в результате обрушения один подросток (1996 года рождения) погиб, второй – с травмами средней степени тяжести госпитализирован.