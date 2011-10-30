Из окна общежития выпала и погибла студентка-третьекурсница

В Харькове из окна пятого этажа общежития выпала и погибла студентка третьего курса Национального фармацевтического университета.

Как сообщила корреспонденту УНИАН начальник Отдела связей с общественностью Главного управления МВД Украины в Харьковской области Лариса ВОЛКОВА, тело студентки было обнаружено в субботу около 7-и утра.

Соседка по комнате утром проснулась от холода - окно было открыто - и увидела внизу на земле тело девушки. Медики, прибывшие на место события, констатировали, что с момента гибели студентки прошло около трех часов.

Накануне в этой комнате была вечеринка, гости разошлись около 12-и ночи. Правоохранители установили, что произошел несчастный случай. По словам Л.ВОЛКОВОЙ, по результатам осмотра тела девушки следов насильственной смерти не выявлено. Окончательный вывод сделает судебно-медицинская экспертиза. Родители студентки извещены о гибели дочери.