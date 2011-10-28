Азаров предъявил претензию учителям за яичницу на Вечном огне

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ убежден, что школа должна прививать ученикам моральные ценности.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Н.АЗАРОВ заявил сегодня, выступая перед участниками третьего всеукраинского съезда работников образования.

«Могло ли нам придти в голову еще несколько лет назад, что на Вечном огне будут жарить яичницу? Это я к вам, учителям, обращаюсь. Этот случай стал катализатором обсуждения в обществе, кого мы растим… Мне жутко и страшно», - сказал Н.АЗАРОВ.

Премьер отметил, что наряду с необходимостью решения вопросов технического переоснащения школ, повышения зарплаты учителям и других он выступает за то, чтобы школы восстанавливали моральные ценности в обществе.

По мнению Н.АЗАРОВА, Украина никогда не станет развитой страной, если эти вопросы не будут решены.