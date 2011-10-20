Fitch ухудшил прогноз для 9 украинских банков (список)

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings пересмотрело с «позитивного» на «стабильный» прогноз по рейтингам девяти украинских банков и подтвердило рейтинги этих банков.

Об этом говорится в сообщении Fitch, переданном агентству УНИАН.

Согласно сообщению, данные рейтинговые действия последовали за пересмотром с «позитивного» на «стабильный» прогноза по долгосрочным рейтингам дефолта эмитента (РДЭ) Украины в иностранной и национальной валюте.

В сообщении указывается, что изменение прогноза по рейтингам «УкрСиббанка», «Укрсоцбанка», банка «Форум», «ПроКредит Банка» (Украина), «Правэкс-Банка», «ВТБ Банка» (Украина) и «Корпоративного и Инвестиционного Банка Креди Агриколь» отражает уменьшение вероятности повышения странового потолка Украины («B») после пересмотра прогноза по суверенным рейтингам. «Страновой потолок Украины, который отражает трансфертный риск и риск конвертации, сдерживает долгосрочные РДЭ банков в иностранной валюте, так как ограничивает степень, в которой поддержка со стороны мажоритарных иностранных акционеров этих банков может учитываться в их рейтингах. Долгосрочные РДЭ банков в национальной валюте «B+» также принимают во внимание страновые риски Украины» - говорится в сообщении Fitch.

Также сообщается, что изменение прогнозов по рейтингам находящихся в государственной собственности «Укрэксимбанка» и «Ощадбанка» отражает мнение Fitch о том, что способность государства предоставить им поддержку в случае необходимости остается ограниченной, о чем свидетельствуют суверенные долгосрочные РДЭ на уровне «B».