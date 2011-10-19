Православная гимназия остается без тепла из-за долгов за газ

В Луганске православная гимназия им. Святой мученицы Татианы (Украинская православная церковь Московского патриархата) не может начать отопительный сезон из-за долгов за газ.

Как сообщила УНИАН директор гимназии Вера АНУФРИЕНКО, в апреле этого года сотрудники горгаза обрезали в гимназии газопровод за долг в 22 тыс. грн.

«Чтобы в классах было тепло, школа должна заплатить горгазу 37 тыс. грн.: погашение долга плюс оплата повторного подключения. Таких денег у нас нет, несмотря на то, что часть средств за обучение жертвуют родители, но это символическая плата. Наши ученики в основном из бедных и многодетных семей. Долгое время ищем спонсора, но пока безуспешно. Луганская епархия тоже активно ищет средства. Мы молимся о том, чтобы люди не оставались безразличными к проблемам детей», - сказала В.АНУФРИЕНКО.

По ее словам, сейчас в гимназии обучаются 60 детей с 1-го по 9-й класс. Ученикам преподают не только Слово Божье, но и общеобразовательные предметы. В настоящий момент дети находятся на каникулах.

В.АНУФРИЕНКО подчеркнула, что если средства на погашение долга и подключение к газоснабжению не будут найдены, то в школе будут продлены осенние каникулы на неопределенное время.

«Учить детей в холодных классах мы не будем», - сказала В. АНУФРИЕНКО.

В Луганской епархии УПЦ МП о проблемах православной гимназии знают. Как сообщил УНИАН пресс-секретарь епархии протоиерей Александр АВДЮГИН, сейчас делается все, чтобы оказать финансовую помощь этому учебному заведению.

«На днях мы собираемся более подробно изучить этот вопрос, и помощь обязательно будет оказана. Но могу предварительно сказать, что всю сумму долга епархия погасить не сможет. Нужен постоянный спонсор, который бы жертвовал на развитие и существование гимназии», - отметил А.АВДЮГИН.

Справка УНИАН. Луганская православная гимназия создана в 2002 году по благословению митрополита Луганского и Алчевского ИОАННИКИЯ и при поддержке Луганской областной государственной администрации. Гимназия объединила два учебных заведения.

Одно из них - православная классическая гимназия имени Святой мученицы Татианы, которая полностью подчиняется Украинской православной церкви Московского патриархата. Второе учебное заведение – частная общеобразовательная школа І-ІІ ступени с углубленным изучением гуманитарных предметов «София». Школа имеет лицензию и работает по государственному учебному плану.

Луганская ОГА дала гимназии статус экспериментальной школы. Цель эксперимента, который будет длиться до 2012 года, показать, как духовное православное воспитание и усвоение православных ценностей способствует развитию личности ребенка.

В.АНУФРИЕНКО утверждает, что аналогов луганской православной гимназии нет в Украине.