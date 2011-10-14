Из-за перестрелки в Одессе у этнических чеченцев начались проблемы?

В Измаильском районе Одесской области задержан чеченец, которому сотрудники правоохранительных органов пытаются приписать чужие преступления.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил сегодня заместитель председателя парламента Чеченской республики Идрис УСМАНОВ на пресс-конференции в Одессе.

По его словам, о безосновательном давлении на чеченца сообщил адвокат задержанного.

«Как сообщил адвокат задержанного, этому АРБИЕВУ два раза подбрасывали наркотики», - отметил И.УСМАНОВ, прибывший в Одесскую область вместе с Рамзаном ЦИЦУЛАЕВЫМ, помощником чеченского президента Рамзана КАДЫРОВА.

По словам И.УСМАНОВА, «задержанный АРБИЕВ готов сотрудничать в отношении преступлений, в которых действительно замешан, однако брать на себя вину за то, чего он не совершал, конечно же, не хочет».

Вместе с тем он подчеркнул, что «не намерен оказывать давление на следствие»: делегация Чечни встречалась с руководством Главного управления внутренних дел в Одесской области и обсуждала вопросы взаимодействия с правоохранителями, а также были высказаны пожелания, чтобы милиционеры прекратили давление на представителей диаспоры.

При этом посланец Р.КАДЫРОВА высказал соболезнование семьям погибших и раненных украинских милиционеров: «Мы осуждаем то, что произошло, и выражаем глубокое сочувствие семьям погибших милиционеров, потому что знаем, что это такое. Но в то же время не хотим, чтобы из-за этого случая страдали и добропорядочные граждане чеченской национальности, проживающие в Украине».

По его мнению, слишком часто фигурируют понятия «чеченский бандит» и «чеченский террорист».

«Мы считаем, что у бандитов и преступников нет национальности, это просто преступники, которые должны отвечать за содеянное", - подчеркнул И.УСМАНОВ, добавив, что этнические чеченцы «обеспокоены методами, с помощью которых одесские правоохранители ведут расследование по преступной деятельности Аслана Дикаева», убитого 1 октября в Одессе в ходе спецоперации силовиков.

Согласно данным УМВД Украины в области, 7 октября в ходе милицейской операции «Трал» в Измаиле задержан объявленный в международный розыск за умышленное убийство гражданин России (чеченец по национальности). Правоохранители не отрицают, что он может быть подельником расстрелянного при задержании в Одессе А.Дикаева, но и не подтверждают этого.

Как сообщалось, третьим, не задержанным до сих пор членом банды А.Дыкаева, согласно данным милиции, является 34-летний уроженец Симферополя Андрей ШЕМЯТЕНКОВ, которому удалось скрыться от правоохранителей во время спецоперации.