В центре Донецка студенты переименовали улицу в «Героев УПА»

Сегодня в центре Донецка студенты заклеили на здании вывеску с настоящим названием улицы, переименовав ее в улицу «Героев УПА».

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Донецкого горуправления милиции.

В частности, в сообщении отмечается, что сегодня утром в дежурную часть Донецкого горуправления милиции поступило сообщение о том, что неизвестные возле главного корпуса Донецкого Национального университета рисуют на стене здания свастику.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Факт хулиганских действий подтвердился.

Кроме того, в милиции отметили, что молодые люди – студенты донецких вузов - не только разрисовали стену, но и заклеили настоящее название улицы, переименовав ее в улицу «Героев УПА».

Нарушители были задержаны и доставлены в Киевский райотдел милиции.

В отношении одного из них, 21-летнего студента, были составлены административные протоколы по ст.152 КУоАП - «Нарушение правил в сфере благоустройства населенных пунктов» и ст. 173 - «Мелкое хулиганство».