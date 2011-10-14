В онкодиспансере врачи приторговывали бесплатными препаратами

Служебные лица Винницкого областного клинического онкодиспансера подозреваются в продаже препаратов, которые выделяются онкобольным за счет бюджетных средств.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Винницкой области, прокуратурой Ленинского района Винницы в онкодиспансере выявлены случаи реализации врачами больным препаратов, которые выделялись бесплатно за счет бюджетных средств. На время проверки установлено, что 5 пациентам реализованы препараты на сумму 36,6 тыс. грн.

По указанному факту прокуратурой района в отношении служебных лиц лечебного заведения возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 191 Уголовного кодекса Украины.

Кроме того, возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 184 УК Украины в отношении медицинских работников Улановской больницы (Хмельницкий район), которые во время проведения медицинского обследования с пациентов незаконно, под видом благотворительных взносов, получали средства в размере от 20 до 40 грн. за стоимость пленки при прохождении рентген-осмотров. Сумма средств, полученных с пациентов незаконно, составляет около 10 тыс. грн.