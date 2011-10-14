Азаров подхватил лозунг Хрущева

Премьер-министр Николай АЗАРОВ прогнозирует хорошую конъюнктуру на рынке зерна.

Об этом он заявил на заседании экономического пресс-клуба, сообщает пресс-служба КМУ.

Глава правительства призвал аграриев завершать уборку кукурузы, не бояться вкладывать в это средства, поскольку на внешних рынках остается дефицит продовольствия, и сохраняется хорошая конъюнктура для экспорта зерновых. «Для внутренних потребностей нам необходимо около 5 млн. тонн кукурузы, а мы уже сейчас намолотили 12 млн. тонн и ожидаем ее урожай на уровне 20 млн. тонн. Сейчас наша задача - удержать цену на внутреннем рынке, чтобы производитель окупил свои затраты», - подчеркнул Н. АЗАРОВ.

Он отметил, что дефицит продовольствия на мировых рынках остается, поэтому спрос на кукурузу сохранится, и цены на нее будут повышаться.

Н. АЗАРОВ напомнил, что крестьяне и зернотрейдеры выражали обеспокоенность снижением мировых цен на зерновые. Правительство провело консультации с аграриями, в ходе которых премьер-министр заверил, что это временное конъюнктурное явление, и цены на зерновые будут повышаться.

«Экспорт зерновых сейчас выравнивается, тем более что на мировых зерновых рынках цены растут. Да, было серьезное падение цен, но я крестьянам говорил, что это падение циклическое и вскоре будет рост цен. Так и произошло», - подчеркнул Н.АЗАРОВ.