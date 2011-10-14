Против налоговика, попавшегося на взятке в полмиллиона, возбудили дело

Прокуратурой города Киева по материалам столичного Управления СБУ возбуждено уголовное дело в отношении первого заместителя начальника ГНИ одного из районов города, который получил взятки от частного предпринимателя в сумме 500 тыс. грн. за решение вопроса о принятии налоговой инспекцией отчетности.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры, дело возбуждено по ч. 4 ст. 368 Уголовного кодекса Украины.

Расследование уголовного дела поручено следователям отдела по расследованию преступлений относительно коррупционных деяний прокуратуры города Киева.