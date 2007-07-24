Три ”мажора” из Днепропетровска убили 19 людей ради забавы

Трое 19-летних жителей Днепропетровска, которые были задержаны вчера по подозрению в совершении ряда убийств, начиная с 24 июня этого года на территории Запорожской и Днепропетровской областей, уже сознались в совершении 19 таких тяжких преступлений. Об этом сегодня на пресс-конференции в Киеве сообщил заместитель министра внутренних дел Украины Николай КУПЯНСКИЙ.

Как передает корреспондент УНИАН, по его словам, среди жертв убийц были люди разного возраста и разного социального положения, начиная от молодежи и заканчивая пенсионерами, работающие и неработающие, без определенного места жительства. «Их не интересовал ни возраст, ни социальное положение», - добавил Н.КУПЯНСКИЙ. По словам заместителя министра внутренних дел, предварительно установлено, что отдельные убийства совершались спонтанно, жертвам металлическими прутьями разбивали головы до такого состояния, что их сложно было узнать.

Н.КУПЯНСКИЙ также отметил, что все задержанные когда-то учились в одном классе одной из школ города. Один из них работал в охранной структуре, двое других - безработные.

Относительно мотивов совершения преступлений Н.КУПЯНСКИЙ отметил: «Довольно трудно сказать о мотивах. Убийства были похожи больше на забаву или охоту». При этом он добавил, что в отдельных случаях целью совершения преступления было забрать деньги или какие-то ценные вещи, например, мобильные телефоны, некоторые из них после совершения преступления преступники просто выбрасывали.

“В отдельных случаях они записывали на видео то, что совершали”, - сообщил Н.КУПЯНСКИЙ.

В то же время, продолжая тему мотивации преступления, Н.КУПЯНСКИЙ отметил, что все задержанные - из нормальных семей, «их родители довольно не бедные, почтенные люди».

По словам заместителя министра, ежедневно над раскрытием серии убийств работали не менее 2 тыс. сотрудников правоохранительных органов. При этом, добавил Н.КУПЯНСКИЙ, они проверяли также лиц, которые были ранее судимы и могли быть причастны к совершению этих преступлений.

По словам Н.КУПЯНСКОГО, теперь задержанные проверяются на причастность к совершению других преступлений.