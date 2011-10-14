Сегодня - праздник Покрова

14 октября православные и греко-католики отмечают праздник Покрова Пресвятой Богородицы или, как говорят в народе, Святого Покрова - главный христианский праздник осени.

Издавна в Украине праздник Покрова считался концом осени и началом зимы. К началу октября заканчивались все важнейшие работы на земле, был собран урожай и появлялась возможность немного отдохнуть от изнурительного труда.

Именно поэтому эта пора традиционно знаменовала начало сезона сватовства и свадеб. Девушки, которым надоело сидеть в девках, в праздник Покрова тайком просили: "Святая мать, Покровушка, покрой мне головушку: чтобы я женщиной была, чтобы я весело жила, с мужем молоденьким, с дитяточком веселеньким".

Исследователи прослеживают в этом культе отголосок древних культов славян-язычников в честь женского божества продолжения рода, плодородия - Лады, Живи.

Если девушку сватали до Покрова, то можно было еще в течение трех недель (до Дмитрия 8 ноября) сыграть свадьбу. Далее начинался пост - Филипповка. Этой традиции во многих украинских селах придерживаются до сих пор, время от Покрова и до начала Филипповки - пора массовых браков в Украине.

Существует даже примета: если на Покров снег - будет много свадеб.

Снежный покров сравнивали со свадебным покрывалом, а после женитьбы, как известно, девушка была уже молодой женщиной и должна была покрывать голову платком.

С праздником Покрова связано много народных поверий, примет, поговорок, пословиц. Считается, что какая погода на Покров, такой будет и зима. В этот день внимательно наблюдают за ветром - если он дует с юга, то зима будет теплой, с севера - холодной, с запада - снежной. Когда в течение дня ветер меняет направление, то и зима будет неустойчивой.

Если на Покров листья с вишен не опали, зима будет теплой, и если снег не выпал, то его не будет и в ноябре.

В Карпатской Украине к Покрову окончательно возвращались все пастушьи стада с полонин и завершали последние путешествия чумаки. Поэтому и говорили: "Прише Покров - сиди, чумак, дома".

Другие пословицы к Покрову: "Кто лежал до Покрова, тот продаст всех коров", "Пришел Покров - не нагреешь хату без дров", "Покров накрывает траву листьями, землю снегом, воду - льдом, а девушек - брачным венцом".

Казацкий Покров и день основания УПА

Самым крупным и значимым праздником был Покров для казаков. В этот день на Сечи проходили выборы нового атамана. Казаки верили, что святой Покров охраняет их, а Пресвятую Богородицу считали заступницей и покровительницей православного воинства.

В честь Покрова казаки строили много храмов, некоторые из них сохранились и поныне. Жемчужинами архитектуры считаются Покровский собор Харькова, возведенный в 1689 году, и киевская трехбанная церковь Покрова на Подоле, возведенная в 1766-м.

Неудивительно, что через века этот праздник получивший в Украине еще и второе название - Казацкий Покров. После указа президента Украины от 1999 года день 14 октября отмечается как День украинского казачества.

Праздник Покрова днем своего основания выбрала и Украинская Повстанческая Армия (УПА), отдавшись на попечение святой Богородицы. В этот день уже несколько лет в городах Украины проходят шествия и митинги сторонников украинского национализма.

Легенды и предания

Непосредственно праздник Покрова Пресвятой Богородицы был установлен в 1164 году князем Андреем Боголюбским.

По легенде, праздник отмечается в честь события, произошедшего в этот день в Византии в X веке. Во время осады Константинополя войсками агарян 910 года святой подвижник Андрей Юродивый увидел в небе над городом Матерь Божию С сонмом святых.

Пресвятая Богородица явилась жителям города и опустила вниз омфор (покрывало в виде широкого шарфа, который обычно женщины носили на шее), приняв их под свою защиту. После этого войска противника отступили, а город был спасен.

По другим преданиям, в этот день войско древних русов во главе с Аскольдом взяло в осаду центр православия - Константинополь, стараясь захватить город. Жители столицы Византии в горячий молитве обратились к Богородице с просьбой о спасении. И Богородица, по рассказам, появилась перед людьми и укрыла их своим покровом (омофором). После этого враги уже не могли увидеть этих людей. Как указывают некоторые источники, пораженный Аскольд и его дружинники приняли святое крещение и стали христианами.

ТСН