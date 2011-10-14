В Киеве открывается «Осенний балл хризантем»

Сегодня в Киеве откроется выставка «Осенний балл хризантем». 10 районов города представят оригинальные цветочные экспозиции.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе КГГА, в частности, Дарницкий и Днепровский районы предложат посетителям инсталляцию «Японский сад осенью» и «Выходки природы».

Композиция Деснянского района имеет название «Щедрый урожай», а Печерского - «Вальс хризантем».

«Бабье лето» Подольского района заиграет яркими красками октября, а «Украинский веночек» Святошинского и «Поздравительная открытка» Шевченковского районов создадут незабываемую праздничную атмосферу выставки, говорится в сообщении.

Композиция Голосеевского района «Дерево рода» воспроизведет почтенное отношение к своим родовым корням.

Для создания цветочных панно использовано 3 тысячи хризантем, часть которых предоставлена садовым центрам в качестве спонсорской помощи.

Кроме хризантем, при создании экспозиций участники использовали тыквы, кукурузу, каштаны, декоративную мульчу, а также самшит, колеус, альтернатеру, агератум, хлорофитум и др.