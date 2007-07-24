Алла Пугачева открыла собственную радиостанцию

Звезда российской эстрады Алла ПУГАЧЕВА открыла названную в честь себя радиостанцию "Алла".

Как передает NEWSru, радиостанция начала вещание в минувшие выходные и пока функционирует в профилактическом режиме. Слушатели, случайно попавшие на эту волну, не обнаружат ни развлекательных шоу, ни программ новостей, ни голосов диджеев. Полноценное вещание радио примадонны начнет в сентябре, после презентации.

А.ПУГАЧЕВА намерена принимать самое непосредственное участие в продвижении нового бренда, а не ограничиваться лишь предоставлением легендарного имени. В скором времени на радио "Алла" появятся авторские программы примадонны, она нередко будет гостем студии. В ближайших планах – введение рубрики "Алло, Алла", в которой любой радиослушатель сможет задать вопрос А.ПУГАЧЕВОЙ и получить на него ответ. Обещают, что временной промежуток между вопросом и ответом будет не больше недели.

Радио "Алла" займет частоту радиостанции "Русские песни" (98,8FM), входящей в Вещательную корпорацию "Проф-Медиа" (ВКПМ). Участники рынка считают этот выбор удачным и говорят, что бренд А.ПУГАЧЕВОЙ обеспечит узнаваемость радиостанции. Аудитория новой станции - преимущественно женщины старше 30 лет. А.ПУГАЧЕВА будет получать часть от прибыли станции. По словам участников рынка, доля певицы может составить меньше 50%.