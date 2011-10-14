Стиральный порошок и моющие средства резко подорожают

Министерство экологии и природных ресурсов готовит законопроект о запрете ввоза в Украину бытовых моющих средств, содержащих фосфаты, сообщил глава ведомства Николай Злочевский. Специалисты прогнозируют, что это приведет к резкому скачку цен на бытовую химию, информирует ТСН.

"Ни одно очистное сооружение водоканалов по всей стране не способно удалять эти фосфаты, когда они попадают в воду. Вот откуда появляется цветение воды, появляются непонятного происхождения водоросли и вот откуда появляются в воде новые заболевания", - подчеркнул министр.

Проблема фосфатов в бытовой химии, которые затем попадают в очистные сооружения, для нашей страны не нова. Еще в сентябре 2008 года в Верховной Раде было зарегистрировано постановление о разработке Общегосударственной программы по уменьшению и постепенному прекращению использования в Украине моющих средств на основе фосфатов.

Автор документа депутат Игорь Лысов акцентировал внимание на том, что "большинство моющих средств, реализуемых на потребительском рынке Украины, а их объем по данным экспертов составляет 350-450 тыс. тонн в год, содержат максимальное количество фосфатных соединений. Эта цифра с каждым годом растет, хотя в Украине отсутствует реальный статистический учет объемов производства, использования, импорта и экспорта моющих средств вообще. Из них половина попадает на рынок Украины нелегальным путем.

При этом основная часть этих фосфатов, наконец, попадает через сточные воды на очистные сооружения. А учитывая, что большинство канализационных сетей и сооружений в стране вводились в эксплуатацию с соответствующими расчетами нагрузок еще в советское время, основной объем этих соединений, не задерживаясь, попадает сразу в открытые водоемы.

"По данным экспертов, около 60% общего фосфора, содержащегося в моющих средствах на основе фосфатов, попадает с канализационными сточными водами в водоемы. Это вызывает интенсивное размножение сине-зеленых водорослей, что приводит к резкому снижению содержания растворенного кислорода, что, в свою очередь, способствует повышению эвтрофикации (цветение) водоемов и приводит к мору рыбы и "отмиранию водоемов", - отмечается в пояснительной записке к документу.

Данное постановление, принятое 15 июня 2010 года, обязывает Кабинет министров до 1 мая 2011 года разработать указанную Общегосударственную программу.

Как видно из вышеуказанной записки, на фоне годами не решаемой проблемы с фосфатами, открытым остается вопрос об экспертном исследовании рынка моющих средств в Украине. Выдержки из немногочисленных докладов на профильных конференциях дают основание предположить, что этот рынок делится в основном между иностранными производителями (P&G, Henkel, SC Johnson, Benckiser, Unilever, Amway и др.) Считается, что только они покрывают своей продукцией 75% отечественного рынка моющих средств.

Одновременно, ряд экспертов на рынке рассказали о том, что практически все крупнейшие игроки (если не учитывать фальсификат под известными брендами) имеют производственную базу в Украину. Хотя структуру этого рынка не знает, наверное, никто. Равно как и его объем в денежном выражении.

"Этих цифр в Украине нет. Я в свое время узнавала даже в таможне. Есть просто статистика по ввозу и вывозу", - сказала советник главы правления ПАО АК "Киевводоканал" по информационной политике Виктория Яковлева.

В таком случае, ограничения импорта вряд ли сыграют какую-то существенную роль в решении проблемы. "Возможно, они хотят иметь какой-то процент от этого импорта. То есть ввести определенную дополнительную пошлину на эти товары, и эти деньги вернуть на природоохранные действия", - считает Наталья Чижмакова, ассистент координатора направления "Питьевая вода и санитария" Всеукраинской экологической общественной организации "МАМА -86".

Что же касается предполагаемых объемов дополнительных поступлений в бюджет в результате установления пошлин на моющие фосфатоемкие средства, то об этом частично позволяют судить данные Госкомстата. Согласно им, только за первое полугодие-2011 Украина импортировала мыла и моющих средств на 203 млн. долл. против 153 млн. долл. за аналогичный период 2010 года.