Янукович: нужно провести ревизию всех исторических памятников
Размышления на руинах
Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ выступает за разработку плана по сохранению архитектурных памятников Украины
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил вчера на брифинге в Каменец-Подольском Хмельницкой области.
Отвечая на вопрос журналистов, будет ли он как глава государства способствовать восстановлению разрушенной башни Каменец-Подольской крепости, В.ЯНУКОВИЧ сказал: «Я так понимаю, что реконструкция, проведенная 4 года назад, была неудачной». Он заявил, что подобные реставрационные работы должны проводить специалисты с соответствующим опытом.
Президент сказал, что нужно провести ревизию всех исторических памятников Украины. После этого, по его словам, следует разработать план по сохранению украинских архитектурных памятников.