Янукович: нужно провести ревизию всех исторических памятников

03:40, 14 октября 2011
Общество
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Размышления на руинах

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ выступает за разработку плана по сохранению архитектурных памятников Украины

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил вчера на брифинге в Каменец-Подольском Хмельницкой области.

Отвечая на вопрос журналистов, будет ли он как глава государства способствовать восстановлению разрушенной башни Каменец-Подольской крепости, В.ЯНУКОВИЧ сказал: «Я так понимаю, что реконструкция, проведенная 4 года назад, была неудачной». Он заявил, что подобные реставрационные работы должны проводить специалисты с соответствующим опытом.

Президент сказал, что нужно провести ревизию всех исторических памятников Украины. После этого, по его словам, следует разработать план по сохранению украинских архитектурных памятников.

 

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