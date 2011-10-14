Нашлись документы службы безопасности ОУН-УПА

В Ровно, в информационном центре Украинского казачества «Волынская Сечь», презентованы уникальные документы службы безопасности ОУН-УПА, найденные нынешним летом.

Как передает корреспондент УНИАН, в экспозиции представлено более сотни документов, которые исследователи нашли в герметизированном молочном бидоне. Он пролежал в земле более 60 лет. Документы свидетельствуют о событиях конца 40-х годов, происходивших на севере Тернопольской и юге Ровенской областей.

Исследователи искали документы с 1991 года. По возвращении из Сибири о приблизительном месте тайника сообщил отец одного из исследователей - участник национально-освободительного движения. Но документы начали искать лишь после того, как Украина обрела независимость.

В бидоне хранились 14 пакетов документов. Они содержат ценную информацию о тогдашней общественно-политической жизни, данные об агентурной сети, инструкторские материалы службы безопасности ОУН-УПА.

По данным научных работников, находка уникальна, поскольку это первый архив ОУН-УПА в Ровенской области.