Налоговики накрыли конвертационный центр с оборотом в 20 млн

В Харьковской области налоговики обнаружили и ликвидировали конвертационный центр с обращением в 20 млн. грн.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в Государственной налоговой администрации в Харьковской области, конвертационный центр действовал на территории Харьковской области на протяжении мая – августа 2011 года.

Правоохранители установили, что организатор конвертационного центра зарегистрировал на имя своего знакомого ряд предприятий и использовал их для уклонения от налогообложения. Мужчина оформлял несуществующие операции на приобретение и продажу товаров и передавал оформленные документы заказчикам услуг для отражения в бухгалтерском и налоговом учете.

Вследствие таких операций государству нанесен ущерб на сумму свыше 4 млн. грн.

На данный момент возбуждено уголовное дело согласно ч. 2 ст. 205 Уголовного кодекса (фиктивное предпринимательство), проводятся следственно-оперативные действия. Организатор «конверта» задержан и находится в изоляторе временного содержания.