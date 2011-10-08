Раскрыта крупнейшая в истории афера с банковскими картами

Крупнейшая в истории США афера с банковскими картами раскрыта, передает Reuters со ссылкой на полицию Нью-Йорка.

По данным полиции, мошенники использовали данные карт клиентов, полученные в ресторанах и других предприятиях обслуживания, расположенных в Африке, Азии, Европе и на Ближнем Востоке. Затем они изготавливали поддельные карты и использовали их для совершения покупок.

Группировка в основном приобретала продукцию компании Apple. Товары перепродавались за пределами США и, по словам полиции, мошенники не испытывали затруднений со сбытом устройств, приобретенных по поддельным картам. Всего группировке удалось потратить почти 13 миллионов долларов чужих средств.

Заготовки для фальшивых карт поступали из России, Ливии, Ливана и Китая. В некоторых случаях к картам печатались и водительские удостоверения с соответствующими данными. Представитель полиции Нью-Йорка охарактеризовал воображение злоумышленников и преступные схемы как "поразительные".

Расследование махинаций длилось около двух лет, в течение которых пришлось переводить записи многочисленных переговоров на русском, арабском и китайском языках. При обысках изъято оборудование для изготовления фальшивых банковских карт и считывающие устройства, оружие, 650 тысяч долларов наличными, обувь, часы, продукция Apple и другие товары.

Обвинения предъявлены 111 участникам преступной группы, из них 86 находятся под стражей, сообщает Лента.ру.