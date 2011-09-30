Производство зерна в Украине может стать убыточным

Мировые цены на пшеницу, кукурузу и ячмень с начала сентября снизились на 40-45 долларов за тонну, что приводит к дальнейшему снижению цен на зерновые культуры в Украине. При этом наличие экспортной пошлины на зерно и невозмещение НДС при его экспорте дополнительно ухудшают ситуацию для производителей зерна.

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Ассоциации "Украинский клуб аграрного бизнеса" (УКАБ).

По данным УКАБ, при производственной себестоимости зерновых в 2011 году на уровне 1000-1250 грн. за тонну, полная себестоимость с учетом затрат на хранение, административных расходов и обслуживания кредитов достигает 1250-1400 грн./т. При этом цены на зерно составляют лишь 1350-1550 грн./т, и тенденция к снижению продолжается. Более того, вырученных от реализации зерна средств не хватит для финансирования выращивания зерна урожая 2012 года, с учетом удорожания материально-технических ресурсов, которое происходит с осени прошлого года.

"Аграрии находятся в патовой ситуации, - комментирует генеральный директор УКАБ Владимир ЛАПА, - не получая прибыли от производства зерна, они проводили реализацию масличных культур, что спровоцировало обвал цен на рынке подсолнечника и сои. В результате, сельхозпроизводители теряют не менее 20% от собственных доходов".

Эксперт добавляет, что наличие экспортных пошлин и невозмещение НДС при экспорте является беспрецедентной комбинацией, которой нет ни в одной отрасли экономики. "По сути, такая политика означает, что государство не заинтересовано в развитии производства зерна и увеличении его экспорта", - констатирует В.ЛАПА.

В УКАБ выразили надежду, что уже в ближайшее время экспортные пошлины на зерно будут отменены. Эксперты ассоциации отмечают, что ситуация на рынке зерна с момента введения экспортных пошлин коренным образом изменилась, а последнее снижение мировых цен еще не в полной мере отразилось на украинском рынке. Следовательно, отмена экспортных пошлин в таких условиях позволила бы избежать ценового шока для аграриев.

Напомним, с 1 июля 2011 года в Украине действует экспортная пошлина на пшеницу и смесь пшеницы и ржи в размере 9%, но не меньше 17 евро за тонну, на ячмень - 14%, но не менее 23 евро / тонну, на кукурузу - 12%, но не менее 20 евро/тонна.