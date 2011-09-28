Министр обороны побывал на будущем украинском космодроме

Министр обороны Украины Михаил ЕЖЕЛЬ предложил министру обороны Бразилии Селсу АМОРИМ сотрудничество в военно-технической сфере.

Как сообщили УНИАН в Департаменте прессы и информации Министерства обороны Украины, об этом шла речь во время переговоров министров в рамках визита в Федеративную Республику Бразилия украинской делегации, который начался 26 сентября.

М.ЕЖЕЛЬ отметил, что Украина готова инвестировать финансовый ресурс в совместный украинско-бразильский проект “Алкантара Циклон Спейс”, а также открыта к диалогу о совместной разработке ракетоносителя «Циклон-5».

Министр обороны Федеративной Республики Бразилия Селсу АМОРИМ положительно оценил это предложение и отметил, что это хороший признак развития украинско-бразильского технологического сотрудничества.

В ходе переговоров М.ЕЖЕЛЬ и С.АМОРИМ обсудили большой спектр вопросов развития двустороннего военного и военно-технического сотрудничества.

В частности, М.ЕЖЕЛЬ предложил бразильской стороны сотрудничество в сферах авиастроения, судо- и танкостроения, в которых Украина имеет большой опыт и современные промышленные мощности. Кроме того, есть большие перспективы в развитии сотрудничества в сферах подготовки кадров и обмена персоналом.

Также глава отечественного оборонного ведомства сообщил, что украинская сторона уже сформировала группу экспертов для изучения возможных направлений двустороннего сотрудничества.

С.АМОРИМ пообещал ускорить создание группы экспертов в Министерстве обороны Федеративной Республики Бразилия.

27 сентября украинская военная делегация работала на военном аэродроме пускового центра космодрома Алкантара, в проектировании и строительстве которого принимают участие украинские специалисты.

Визит украинской делегации во главе с министром обороны Украины М.ЕЖЕЛЕМ в Федеративную Республику Бразилия продлится до 30 сентября.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада в апреле текущего года проголосовала за предоставление государственных гарантий для привлечения кредита для завершения проекта, который реализует украинско-бразильское СП «Алкантара Циклон Спейс», по разработке и созданию ракеты-носителя "Циклон-4" (включая наземный комплекс), которая будет запускаться с космодрома Алкантара.

9 июня Кабинет министров Украины принял решение о предоставлении государственных гарантий для привлечения ГП "Конструкторское бюро "Южное" имени М.К.Янгеля кредита в сумме, эквивалентной 260 млн. долларов США, в частности 83 млн. - для создания ракеты-носителя “Циклон-4” в пусковом центре «Алкантара» (Бразилия), 177 млн. дол. - для обеспечения участия украинской стороны в создании наземного комплекса.

Строительство комплекса в Бразилии началось в сентябре 2010 г. в рамках совместного украинско-бразильского проекта, согласно которому Украина в лице конструкторского бюро "Южное" и госпредприятия "Южмаш" должна также разработать и изготовить ракету-носитель "Циклон-4".

Запуск ракеты-носителя «Циклон-4» с космодрома Aлкантара планируется в конце 2012 - начала 2013 г.

Справка УНИАН. «Циклон-4» является улучшенным вариантом трехступенчатой ракеты-носителя «Циклон-3», он предназначен для оперативного и высокоточного выведения на круговые, геостационарные и солнечно-синхронные орбиты космических аппаратов разного назначения с космодрома в Алкантаре. Он даст возможность выводить спутники массой до 5,5 т на круговую орбиту высотой 500 км и массой до 1,8 т – на геопереходную орбиту.

Центр запусков Алкантара - бразильский космодром на севере атлантического побережья страны.