Краеведы Кировограда просят переименовать улицу Ленина

Группа краеведов Кировограда обратилась к председателю Кировоградской облгосадминистрации Сергею ЛАРИНУ с просьбой переименовать центральную улицу Ленина на Театральную к 130-летию со дня основания первого профессионального украинского театра.

Копию обращения инициаторы переименования передали корреспонденту УНИАН.

«Сегодня существует предложение о возвращении улице Ленина, на которой расположен первый украинский профессиональный театр, исторического названия - Дворцовая. Но возникает вопрос, как это название будет звучать на украинском - Двірцева? В украинском языке нет такого слова, есть «палац», но тогда улицу необходимо называть Палацовой, что не совсем отвечает историческому названию.

Потому краеведы, жители города, общественные и политические организации обращаются к Вам с предложением переименовать улицу Ленина на улицу Театральная, увековечив этим память о примечательном историко-культурном событии страны, произошедшем состоялось в нашем городе осенью в 1882 году, когда Марко Кропивницкий и Николай Старицкий учредили первый украинский профессиональный театр», - говорится в обращении к губернатору.

Вопрос о переименовании нескольких улиц Кировограда может быть рассмотрен на ближайшей сессии горсовета. Речь будет идти о переименовании улиц Карла Маркса на Большую Перспективную, Ленина - на Дворцовую, Володарского - на Тарковского и Вторую Поперечную - на Литвинова.