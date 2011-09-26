Азаров: Украина договорилась с ЕС об увеличении квот на зерно

Во время последнего раунда переговоров между Украиной и Европейская комиссия приняла решение об увеличении зерновых экспортных квот с 20 тыс. тонн до 2 млн. тонн при заключении соглашения о зоне свободной торговли между Украиной и ЕС.

Как сообщает Правительственный портал, об этом заявил премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ во время встречи с сенаторами парламента Испании.

"Мне чрезвычайно приятно, что во время последнего раунда переговоров Европейская комиссия предложила компромиссную позицию об экспорте около 2 миллиона тонн зерновых", - отметил Н.АЗАРОВ.

Он напомнил, что раньше ЕК предлагала Украине заключить соглашение о ЗСТ исходя из экспортных квот в размере 20 тыс. тонн зерновых.

В то же время глава правительства подчеркнул, что экспортный потенциал Украины, например, текущего года составляет около 20 млн. тонн зерновых.