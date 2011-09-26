Азаров: Украина и Россия договорились о пересмотре газовых контрактов

Украина и Россия достигли договоренности о пересмотре газовых контрактов.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе правительства, об этом заявил премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ сегодня в ходе встречи с делегацией испанских сенаторов.

«Нам наконец удалось достичь договоренности с Россией о пересмотре контрактов», - сказал Н.АЗАРОВ, информируя сенаторов о результатах переговоров президентов Украины и России Виктора ЯНУКОВИЧА и Дмитрия Медведева, а также премьер-министра РФ Владимира ПУТИНА 24 сентября.

Россия согласилась на создание с Украиной трехстороннего консорциума по управлению украинской газотранспортной системой при участии Европейского Союза.

«Россия согласилась с нами относительно создания трехстороннего консорциума при участии ЕС. Это, безусловно, повысит надежность нашей газотранспортной системы и создаст возможность для Европы бесперебойно получать газ», - сказал Н.АЗАРОВ.

В свою очередь, испанский парламентарий Луис ФРАГА подчеркнул, что создание трехстороннего консорциума даст возможность, в частности, испанским компаниям принимать участие в модернизации украинской ГТС.

"Такое трехстороннее сотрудничество в формате Украина-Россия-Европа создает возможности для испанских фирм принимать участие в модернизации украинской ГТС", - отметил испанский депутат.