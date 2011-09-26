Фестиваль любительского кино пройдет на Арабатской стрелке

VI Международный фестиваль любительского кино «Кинокиммерия» пройдет с 30 сентября по 3 октября на Арабатской стрелке.

Как сообщили УНИАН организаторы мероприятия, фестиваль в указанные сроки пройдет в пансионате «Экспресс» (пос. Счастливцево Генического района Херсонской области).

Всего по данным жюри в программе фестиваля будут представлены 110 работ из 14 стран.

Гран-при фестиваля будет с вручением «Золотой медали« UNICA», диплома и денежного вознаграждения в сумме 2,5 тыс. грн.

В нынешнем году среди номинаций фестиваля: "Лучшее режиссерское решение (авторская идея, воплощение)", "Лучшая операторская работа", "Лучший фильм, созданный детскими студиями, школами", "Приз зрительских симпатий", "Лучший одноминутный фильм". Победители данных номинаций получат по 2 тыс. грн.

Также будут присуждены дополнительные награды: «За актуальность темы и ее удачное освещение», «За удачное воспроизведение темы патриотизма», «За удачное освещение молодежной темы на киноэкране», «За удачное освещение экологической тематики на киноэкране», «За высокое поэтическое освещение темы любви к своему родному краю» и «За творческий поиск в освещении темы гармонии человека с действительностью».

Помимо основных и дополнительных наград VI фестиваля «Кинокиммерия» будут предусмотрены награды за определенные творческие успехи в создании фильмов с вручением дипломов фестиваля по отдельному решению жюри фестиваля.

По отдельному решению жюри фестиваля из лучших фильмов фестиваля «Кинокиммерия» будут предварительно выбранные фильмы, которые могут быть номинированы на участие в 74 Международном фестивале независимого кино «UNICA», который будет проходить в августе 2012 года в г. Русе (Болгария). Окончательное решение по программе фильмов, которые будут представлять Украину на 74 Международном фестивале «UNICA» будет объявлено оргкомитетом фестиваля «Кинокиммерия» до 1 февраля 2012.

Фестиваль проводится при организационной поддержке Национального союза кинематографистов Украины, областного управлением культуры и туризма, Херсонского коммунального предприятия «Киновидеопрокат».

Кроме того, в рамках фестиваля пройдет ІV Всеукраинский фотоконкурс «Кино», где будут представлены работы по популяризации аматорского и профессионального киноискусства языком фотографии.