При взрыве газового баллона один человек погиб, двое травмированы
21:01, 16 сентября 2011Общество
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Трагедия в Днепропетровске
Сегодня в Днепропетровске в результате взрыва газового баллона один человек погиб, еще двое травмированы.
Об этом УНИАН сообщил начальник Отдела связей с общественностью ГУ МВД в Днепропетровской области Алексей ЩЕРБАТОВ.
По его словам, трагедия произошла на территории металлобазы по адресу ул. Героев Сталинграда, 122.
«По предварительным данным, взорвался газовый баллон», - сказал А.ЩЕРБАТОВ.
По факту взрыва проводится следствие.
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