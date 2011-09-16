Бойко назвал цену российского газа на четвертый квартал

Цена российского газа для Украины в четвертом квартале 2011 года составит 398-402 долл. за тысячу кубометров.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сказал министр энергетики и угольной промышленности Юрий БОЙКО.

«Согласно действующим контрактам цена будет 398-402 долл. за тысячу кубометров», - сказал он.

При этом, отвечая на вопросы журналистов, Ю.БОЙКО сообщил, что Украина продолжает переговоры с Россией об изменении цены на газ. «Переговоры о цене с Российской Федерацией проходят», - сказал он.

При этом министр не предоставил более детальной информации по этой теме. Также он сообщил, что есть реакция Российской Федерации на последние предложения Украины по вопросу пересмотра цены газа, однако не уточнил, какая именно.

Справка УНИАН. ОАО «Газпром» и НАК «Нафтогаз Украины» 19 января 2009 года подписали два контракта: купли-продажи на период с 2009 по 2019 год; об объемах и условиях транзита природного газа через территорию Украины на период с 2009 по 2019 год.

Цена на газ устанавливается поквартально. Цена импортного природного газа для Украины в І квартале 2011 года составляла около 264 долл. за тыс. куб. м, во ІІ – 295,6 долл. за тыс. куб. м, в ІІІ – 354 долл. за тыс. куб. м.