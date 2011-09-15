Суд объявил 10 палаток от Тимошенко угрозой нацбезопасности

Днепропетровский окружной административный суд обязал партию «ВО «Батькивщина» демонтировать информационные палатки, установленные в городе.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Днепропетровской городской организации партии.

По решению суда от 14 сентября, городская организация «Батькивщины» должна демонтировать 10 информационных палаток, которые на протяжении месяца были установлены в разных районах Днепропетровска депутатами местных советов. Суд признал информационные палатки партии «массовым мероприятием, угрожающим национальной безопасности Украины».

Как сообщил УНИАН руководитель Днепропетровской городской организации «Батькивщины» Максим КУРЯЧИЙ, суд, по сути, запретил партии заниматься политической деятельностью.

«В действительности никакой угрозы национальной безопасности нет, а есть угроза интересам власти, которая пренебрегает демократией в Украине. В информационных палатках люди получают достоверную информацию о ситуации в стране, общаются с депутатами, обращаются за помощью. А власти правда не нужна», - считает М.КУРЯЧИЙ.

По его словам, «Батькивщина» в рамках закона приложит все усилия, чтобы Днепропетровск мог вести постоянный диалог с депутатами от партии и получать правдивую информацию о том, что происходит в Украине и Днепропетровске.

Как сообщал УНИАН, 11 августа в центре Днепропетровская партия «Батькивщина» установила 20 палаток, таким образом начав круглосуточную бессрочную акцию в поддержку экс-премьер-министра, лидера партии Юлии ТИМОШЕНКО, которую по решению суда арестовали 5 августа. В палатках организованы общественные приемные депутатов от партии «Батькивщина» в местных советах разных уровней и сбор подписей против ареста Ю.ТИМОШЕНКО.

12 августа Днепропетровский административный окружной суд по иску горисполкома запретил партии устанавливать палатки на площади Ленина с 00.00 13 августа. Суд мотивировал свое решение п. 5 ст. 182 Административного кодекса Украины «в интересах национальной безопасности и общественного порядка».

15 августа городская организация «Батькивщины» опять установила 21 палатку.