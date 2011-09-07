Брат Литвина не может освоить 40 миллионов

Вице-премьер-министр Украины - министр инфраструктуры Борис КОЛЕСНИКОВ не удовлетворен подготовкой харьковских пограничников к Евро-2012.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал после открытия тренировочной базы к Евро-2012 в Харькове, комментируя отказ инспектировать пропускной пункт «Гоптовка» на границе Украины и России.

Б.КОЛЕСНИКОВ подчеркнул, что правительство уже выделило около 40 млн. грн. для подготовки к Евро-2012 КПП «Гоптовка», однако эти деньги по «вине подрядчиков» не освоены.

«Правительство выделило границе около 40 млн. грн., и они до сих пор не освоены. Идет война между подрядчиками. Пограничная служба должна подготовиться к Евро и, имея деньги, не может этого сделать», - отметил Б.КОЛЕСНИКОВ.

Вице-премьер сообщил, что во второй декаде октября правительство проведет совещание с Государственной пограничной службой, на котором будут обсуждаться вопросы подготовки к Евро-2012.

«Я думаю, Президент будет принимать более жесткие меры по отношению к тем, кто не выполняет обязательства», - подчеркнул Б.КОЛЕСНИКОВ, говоря о проблемах подготовки КПП «Гоптовка» к Евро-2012.