Патриарх Филарет заложил первый в Луганске храм УПЦ КП

Патриарх ФИЛАРЕТ сегодня в центре Луганска заложил фундамент для строительства первого кафедрального храма УПЦ КП в области.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Украинской народной партии.

Во время освящения Святейший выразил надежду, что «этот Свято-Троицкий храм и его община станет центром объединения украинства в Луганской области».

По словам председателя областной УНП Валентина ТКАЛИЧА, «храм планируется построить к следующему празднику Покрова. Кроме того, на протяжении года предусматривается открыть около 100 общин по области».

Политик подчеркивает, что это «неотложная необходимость для Луганской области». В частности, по его словам, «уже сегодня мне звонят партийцы из разных районов области с просьбой помочь найти украинского священника для различных обрядов».

«В 90-х годах "Рух" получил в Луганской области 77 тысяч голосов. Эти патриоты никуда не исчезли. Поэтому, я рад, что наконец сознательные украинцы будут иметь свою церковь», - отметил В.ТКАЛИЧ.