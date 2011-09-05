Россия откроет генконсульство в Донецке
13:18, 05 сентября 2011Общество
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А Украина - в Нижнем Новгороде
Украина откроет свое Генконсульство в Нижнем Новгороде, а Россия - в Донецке.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции в Москве сообщил министр иностранных дел Украины Константин ГРИЩЕНКО.
«Украина получила согласие на открытие Генерального консульства в Нижнем Новгороде, а Украина соответственно дала согласие на открытие Генконсульства в Донецке», - сказал К.ГРИЩЕНКО.
Министр уверен, что это чрезвычайно важно для развития отношений между двумя странами.
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