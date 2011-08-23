Определен 21 финалист акции «7 чудес Украины: замки, крепости, дворцы».

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе заместителя председателя Верховной Рады Николая ТОМЕНКО, который как председатель Оргкомитета акции в понедельник принял участие в церемонии объявления и награждения финалистов.

По результатам региональных презентаций и опроса 100 экспертов в области туризма, архитектуры, истории и культуры был определен 21 финалист акции, в частности, в перечень вошли 7 лучших замков, 7 крепостей и 7 дворцов.

Во время торжественного вручения заслуженных наград Н.ТОМЕНКО поздравил директоров этих историко-культурных объектов, пожелал успехов в дальнейшей борьбе за звание наилучших и вручил им памятные дипломы финалистов акции.

Финалистами акции стали:

в категории «Замки»: Дубенский замок (Ривненская область), замок «Паланок» (Закарпатская область), Збаражский замок (Тернопольская область), Золочевский замок (Львовская область), Луцкий Верхний замок (Волынская область), Олесский замок (Львовская область), Ужгородский замок (Закарпатская область);

в категории «Крепости»: Аккерманская (Белгород-Днестровская) крепость (Одесская область), Генуэзская крепость в Судаке (Крым), Каменец-Подольская крепость (Хмельницкая область), Киевская крепость (Киев), крепость в Меджибоже (Хмельницкая область), Хотынская крепость (Черновицкая область), Чигиринская крепость – резиденция Богдана Хмельницкого (Черкасская область);

в категории «Дворцы»: Алупкинский (Воронцовский) дворец (Крым), Бахчисарайский (Ханский) дворец (Крым), Ливадийский дворец (Крым), Мариинский дворец (Киев), Митрополичий дворец (Черновцы), дворец Кирилла Разумовского в Батурине (Черниговская область), дворец в Качановке (Черниговская область).

Говоря о принципе определения финалистов, Н.Томенко заметил, что под наилучшими объектами в этих трех категориях эксперты рассматривали как историческую значимость того или иного здания, так и его архитектурную привлекательность, культурную традицию и туристические возможности. Он отметил, что, кроме представленных объектов, в Украине есть еще очень много сверхинтересных объектов, но в силу разных обстоятельств они еще требуют много усилий для того, чтобы выйти на надлежащий туристический уровень.

Н.ТОМЕНКО отметил, что объявление финалистов акции было не случайно приурочено к 20-летию Независимости Украины, а победителей – к 1 декабря 2011 года – Дню празднования 20-летия со дня Референдума о государственном суверенитете Украины. «Фактически, этому году - году 20-летия молодой Украины - мы посвящаем нашу старую, древнюю историю, и так совмещаем древнюю традицию и молодой возраст нашего государства», - сказал он.

После завершения торжеств в беседе с журналистами Н.ТОМЕНКО отметил, что «государственная политика, туристическая инфраструктура и пиар-кампания по продвижению представленных объектов может превратить их в визитную карточку Украины». Это, по его убеждению, тем более возможно в связи с тем, что Украина чрезвычайно интересная страна, ведь здесь переплелось много историй: и украинская, и русская, и польская, и турецкая, и еврейская, и много других. Потому, отметил он, потенциал ее посещения иностранцами максимально велик.

Вице-спикер выразил убеждение, что к 1 декабря, когда состоится презентация 7 победителей акции, можно будет отметить значительное улучшение их нынешнего состояния.

Он выразил надежду, что акция «7 чудес Украины» стимулирует местные и государственные бюджеты вспомнить о таких объектах и заложить в бюджет на 2012 год финансирование, в частности на их реставрацию.

«В жизни должно быть место чудесам. И этой «чудесной» составляющей мы определенным образом компенсируем непростую нашу социально-экономическую жизнь», - сказал Н.ТОМЕНКО.

Н.ТОМЕНКО как председатель Оргкомитета акции также сообщил, что детальную информацию о 21 финалисте можно найти на официальном сайте акции www.7chudes.in.ua, где можно и проголосовать за семь лучших объектов. Как известно, по условиям конкурса, окончательные победители акции будут определены путем экспертного и Интернет-голосования (50/50). Голосование будет длиться до 1 декабря 2011 года.

Общенациональная акция «7 чудес Украины» была основана Фондом Николая Томенко «Родная страна» в 2007 году. В 2008 году состоялся второй этап акции – «7 природных чудес Украины». Оба этапа акции под общим названием «7 чудес Украины», и имели большой успех, потому в 2010 году широкой общественности был презентован новый проект – «7 чудес Украины: замки, крепости, дворцы». Как становится понятно из названия акции, в результате ее проведения будут избраны 7 чудесных замков, крепостей и дворцов Украины.

По словам Н.ТОМЕНКО, целью проведения предыдущих этапов акции, а также ее третьего этапа – «7 чудес Украины: замки, крепости, дворцы» – стало стремление открывать и познавать природную и рукотворную красоту нашей страны, ее богатое историческое наследие и большой туристический потенциал.