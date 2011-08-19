Бригинец: в центре Киева наткнулись на довоенный крематорий

Депутат из фракции «БЮТ-Батькивщина» в Киевсовете, председатель комиссии по вопросам культуры и туризма Александр БРИГИНЕЦ заявляет, что при строительстве дома по улице Пирогова в центре столицы строители разгерметизировали довоенный крематорий.

Как УНИАН сообщили в пресс-службе А.БРИГИНЦА, сегодня по адресу улица Пирогова, 2, состоялась акция протеста, во время которой киевляне пытались вручить застройщикам предписание прокуратуры о запрете строительства жилого дома с офисными помещениями.

По информации депутата, владельцы объекта, зная об акции протеста, объявили сегодня выходной день, ссылаясь на религиозный праздник Спаса.

Кроме того, А.БРИГИНЕЦ заявил, что застройщики уже уничтожили сквер и фонтан, из-за строительства разрушаются три памятника истории, которая находятся рядом. «Но самое ужасное то, что один из них (в подвальных помещениях) имел загерметизированный довоенный крематорий, который из-за строительства был разгерметизирован. Теперь Киев стоит перед бактериологической опасностью», - сказал он.

Депутат сообщил, что несколько десятков милиционеров и сотрудников спецподразделения «Беркут» не желают прислушиваться к предупреждениям протестующих и защищают строящийся объект.

«Майор милиции лично объяснил мне, что я не имею права даже стучать по этому забору. Но они не слышат того, что если не остановить это строительство, то существует опасность бактериологической атаки на Киев и возникновение эпидемий. А вместо Евро-2012 в Киеве будет бактериологический Чернобыль», – возмущается А.БРИГИНЕЦ.

По его данным, строительство на ул. Пирогова, 2 открыло ход к крематорию под Музеем истории медицины. Крематорий является крупнейшим в мире. В нем размещалось 28 печей, в которых сжигали больных холерой и чумой, а позже и репрессированных. При этом А.БРИГИНЕЦ привел пример, что в концлагере Освенцим было 8 печей.

Как сообщал УНИАН, в мае этого года Временная комиссия по проверке объектов, строящихся в центральной исторической части Киева, на соответствие государственным строительным, санитарным и экологическим нормам, установила, что строительство жилого дома со встроенными офисными помещениями, помещениями социальной сферы и подземным паркингом на ул. Пирогова 2 ведется незаконно.

По данным комиссии, на время проверки ООО «Торговый дом Международного союза украинских предпринимателей» не имеет правовых оснований для использования земельного участка общей площадью 0,23 га на ул. Пирогова, 2 в Шевченковском районе.

Согласно решению комиссии, дальнейшее строительство технологически невозможно и опасно в рамках имеющегося проекта, поскольку связано с реальной угрозой сокрушительных деформаций и полного уничтожения ближайшего жилого дома по адресу Пирогова, 2 и прилегающих к нему трех памятников архитектуры.