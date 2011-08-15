Одесский губернатор рассказал, что к нему ходят «блатные»

Глава Одесской областной государственной администрации Эдуард МАТВИЙЧУК подверг критике чиновников, подчиненных центральным ведомствам, которые блокируют работу над созданием в Одесской области технопарков.

Как передает корреспондент УНИАН, выступая сегодня на коллегии ОГА, Э.МАТВИЙЧУК, в частности, отметил, что руководство области стремится всячески улучшать инвестиционный климат, вопреки «бешеному сопротивлению чиновников бюрократического аппарата», подчиненных ведомствам Кабмина.

Констатировав успешную работу морского торгового порта «Южный» и Припортового завода, он акцентировал важность создания неподалеку порта технопарка, а также строительства 12-ти предприятий рядом с пгт Теплодар за счет привлечения 600-миллионных инвестиций китайской корпорации Сhina Qitele Group.

Однако, по словам Э.МАТВИЙЧУКА, некоторые «бюрократы» блокируют процесс создания десятков тысяч рабочих мест, «ставят палки в колеса инвесторам, а потом ко мне приходят «блатные» и говорят, что нужно сделать». Но ведь «мы не можем всю область положить только потому, что кто-то хочет заработать», заявил губернатор, подчеркнув, что «соглашения о строительстве двух технопарков в Одесской области подписаны во время визита в Киев китайской делегации во главе с генеральным секретарем ЦК КПК ХУ Цзиньтао».

Напомним, согласно этим соглашениям, корпорация Сhina Qitele Group планирует создать в Беляевском районе предприятия, которые будут выпускать кожаные одежду, обувь, оборудование для детских и спортивных площадок. А в Коминтерновском районе, рядом с портом «Южный», другая китайская корпорация Sinotech наметила строительство крупного технопарка, специализированного на высоких технологиях технопарк с объемом инвестиций в несколько миллиардов долларов.