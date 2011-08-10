Акимова: Украина сможет найти компромисс с МВФ

Украина к началу сентября текущего года сможет достигнуть компромисса с Международным валютным фондом для продолжения финансирования.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила вчера журналистам первый заместитель главы Администрации Президента Ирина АКИМОВА, комментируя влияние пенсионной реформы в Украине и отказ от повышения цены на газ для населения на продолжение кредитования МВФ.

«Сейчас правительство активно занимается вместе с представителями МВФ обсуждением инструментов решения этого вопроса. Я абсолютно уверена, что к началу сентября оно будет найдено», - сказала она.

По оценкам И.АКИМОВОЙ, серьезной угрозы разрыва программы финансирования, которую бы озвучивали представители МВФ, на сегодняшний день нет.

Как сообщал УНИАН, 21 июня премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ, комментируя результаты переговоров министров финансов и энергетики Украины в Вашингтоне 17-18 июня, сообщил, что приезд миссии МВФ в Украину для пересмотра программы сотрудничества ожидается в сентябре.

Справка УНИАН. Новая программа сотрудничества Украины и МВФ, одобренная в июле 2010 года, предусматривает выделение Украине кредита на сумму 15,15 млрд. долл. Срок действия программы составляет 2,5 года. Средства привлекаются под ставку 3,5% годовых.

Сразу после одобрения программы сотрудничества Украина получила первый транш данного кредита МВФ в размере 1,89 млрд. долл.

Совет директоров Международного валютного фонда на заседании 22 декабря 2010 года принял решение о выделении Украине второго транша кредита stand-by в объеме 1 млрд. SDR, что составляет 1,5 млрд. долл. Однако для получения очередного транша кредита МВФ Украина должна выполнить ряд требований.

Как сообщал УНИАН, 8 июля Верховная Рада Украины приняла в целом Закон Украины «О мерах по законодательному обеспечению реформирования пенсионной системы».

Законом пенсионный возраст для женщин повышен до 60 лет, страховой стаж поднят до 30 лет для женщин и 35 – для мужчин. Пенсионный возраст мужчин-госслужащих повышен до 62 лет. Размер максимальной пенсии для лиц, утративших трудоспособность, ограничивается на уровне 7640 гривень. Также закон уменьшает с 90% до 80% заработную плату для начисления пенсий для госслужащих.

Также законом предусмотрено создание частных пенсионных фондов.

Оппозиция выступала против таких условий проведения пенсионной реформы.

27 июля в Главном управлении обеспечения доступа к публичной информации Администрации Президента в ответ на запрос УНИАН сообщили, что закон «О мерах по законодательному обеспечению реформирования пенсионной системы» еще не поступил на подпись Президенту.

В свою очередь, в юридическом управлении парламента отметили, что закон не может быть подписан председателем Верховной Рады из-за наличия проекта постановления «Об отмене решения Верховной Рады от 8 июля о принятии Закона «О мерах по законодательному обеспечению реформирования пенсионной системы» в связи с нарушением процедуры его принятия». Соответствующий документ зарегистрировали народные депутаты из фракции "Блок Юлии Тимошенко-Батькивщина" Ольга БОДНАР и член фракции "Наша Украина - Народная Самооборона" Юрий КАРМАЗИН. Этот проект постановления должен рассмотреть регламентный комитет парламента и сделать выводы, которые потом должен рассмотреть парламент, когда вернется с каникул осенью.