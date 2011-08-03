Онищук: в проекте нового УПК нивелирована идея суда присяжных

Президент Института правовой политики, бывший министр юстиции Украины Николай ОНИЩУК считает, что в проекте нового Уголовно-процессуального кодекса Украины девальвировано понятие суда присяжных.

Об этом он написал в своей статье, опубликованной в газете «День», сообщили УНИАН в пресс-службе Н.ОНИЩУКА.

По мнению эксперта, несмотря на прогрессивность и революционность норм проекта нового Уголовно-процессуального кодекса, он содержит и ряд недостатков, которые в дальнейшем станут объектами острой дискуссии и критики. В частности, это касается института суда присяжных, сущность которого разработчиками УПК нивелирована.

По словам Н.ОНИЩУКА, в новом проекте УПК разработчики предлагают модель, в которой суд присяжных объединяется с судом профессиональным, поскольку дела в отношении пожизненного заключения будут слушаться тремя профессиональными судьями и двумя присяжными. Однако такая ситуация уже существовала в советской уголовной практике – суд с народными заседателями, напомнил эксперт.

«Хорошо известно, что суд присяжных – это коллегия (жюри малое – из 6 или большое – из 12 человек), которые принимают решение относительно факта, то есть было ли совершено преступление, была ли вина подсудимого. А решение относительно права, то есть квалификации преступления и определения меры наказания, - это исключительно компетенция профессиональных судей», - отметил экс-министр юстиции.

Как сообщал УНИАН, 5 июля Министерство юстиции обнародовало на своем сайте для общественного обсуждения проект нового Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Проект готовится для передачи на экспертизу в Европейскую комиссию "За демократию через право" (Венецианская комиссия).

На рассмотрение Верховной Рады проект кодекса планируется вынести уже в этом году.