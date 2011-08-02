Одессит получил посылку с гранатами

49-летний житель Киевского района Одессы неожиданно получил посылку с 15 гранатами, которую принес в райотдел милиции, чтобы правоохранители установили отправителя опасного груза, сообщили сегодня УНИАН в Отделе общественных связей УМВД Украины в Одесской области.

Согласно его объяснению, «коробка с опасными предметами получена в одной из компаний, которая специализируется на доставке грузов. На складе ему вывезли на поддоне несколько картонных коробок с оборудованием, которое он заказывал. Перенося их в багажник автомобиля, он обратил внимание, что одна из коробок отличается от других. А когда распаковал, обнаружил в ней 15 гранат, маркированных годами Первой мировой войны».

По этому факту оперативники провели проверку, изъяв гранаты и отправив их на исследование.

Выяснилось, что груз вручен одесситу ошибочно – его надлежало доставить транзитом через Одессу крымскому адресату. Эксперты, в свою очередь, установили, что гранаты не содержат взрывоопасного вещества – следовательно, являются муляжами.

Вместе с тем, отмечают в милиции, «бдительность в таких случаях не лишняя. Лучше предупредить угрозу опасности, чтобы избежать возможных неприятных последствий».