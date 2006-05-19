Ехануров поддержал инициативу ”Ощадбанка”

Правительство поддерживает инициативу ОАО "Государственный сберегательный банк Украины" («Ощадбанка») о создании единого электронного реестра вкладчиков бывшего Сбербанка СССР. Об этом заявил сегодня во время встречи с административно-хозяйственным активом Ровненской области премьер-министр Украины Юрий ЕХАНУРОВ, сообщает пресс-служба Кабинета Министров.

"Сейчас мы согласовываем с руководством «Ощадбанка», чтобы они определились, какими являются реальные долги перед населением по обесцененным вкладам", - отметил премьер-министр.

По мнению Ю.ЕХАНУРОВА, в первую очередь следует произвести инвентаризацию всех счетов Сбербанка. "Нужно разработать программу, чтобы люди видели конец этой истории. Но в электронном виде сегодня в Украине даже нет базы данных", - сказал руководитель правительства.

Как сообщал УНИАН, 23 марта Ю.ЕХАНУРОВ отметил, что «работники Ощадбанка предлагают провести инвентаризацию (долга перед вкладчиками Сбербанка бывшего СССР - УНИАН), поскольку они говорят, что там не 120 млрд. грн., а меньше”.

16 марта председатель правления «Ощадбанка» Александр МОРОЗОВ заявил, что обязательства перед украинскими вкладчиками Сбербанка СССР могут быть вдвое меньше, чем оценивалось ранее. Точную сумму можно будет назвать только после полной инвентаризации этой задолженности.

По информации председателя Временной следственной комиссии Верховной Рады Украины по вопросам финансово-экономического обоснования источников и механизма возврата сбережений граждан Украины Екатерины ФОМЕНКО, на начало декабря 2005 года из 131 млрд. грн. задолженности нашего государства перед вкладчиками Сбербанка бывшего СССР людям были возвращены 2 млрд. 540 млн. грн.

На конец 2005 года вкладчикам Сбербанка бывшего СССР выдано расчетных чеков на погашение задолженности по жилищно-коммунальным услугам на сумму свыше 1,3 млрд. грн.