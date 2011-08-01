Генеральный конструктор ракет стал почетным гражданином посмертно

Днепропетровский городской совет присвоил звание Почетного гражданина города (посмертно) гендиректору, генеральному конструктору государственного предприятия «Конструкторское бюро «Южное» им. Янгеля» Станиславу Конюхову.

Как передает корреспондент УНИАН, такое решение депутаты горсовета приняли 29 июля на очередной сессии.

«Станиславу Николаевичу принадлежит ряд научно-технических разработок, использованных в конструкциях ракетоносителей «Интер-космос», «Циклон-2», «Циклон-3». С.Конюхов - автор более 500 научных трудов, Герой Украины, лауреат Государственных премий СССР и Украины», - отмечается в решении сессии Днепропетровского городского совета.

Как сообщал УНИАН, в апреле 2011 г. Днепропетровский горсовет принял решение о присвоении имени С.Конюхова одной из улиц города.

С.Конюхов умер 3 апреля 2011 года в возрасте 73 лет.