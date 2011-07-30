Число погибших на шахте в Макеевке возросло до шести

Количество погибших на шахте имени Бажанова в Макеевке увеличилось до шести, сообщает пресс-служба МЧС.

"По состоянию на 07.00 30 июля шесть человек погибло, четыре человека пострадали, судьба пяти человек неизвестна", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, вчера в 09.25 в городе Макеевке Донецкой области на шахте им. Бажанова произошло обрушение копера – надшахтного здания, в котором размещаются шахтные подъемные установки.

Башенный копер высотой 68,7 метров был построен в 1953 году. На месте аварии работает комиссия Госгорпромнадзора.

Прокуратура Донецкой области возбудила дело по факту обрушения копера на шахте им. Бажанова по ч.2 ст. 272 УК Украины («Нарушение правил безопасности при выполнении работ с повышенной опасностью»).