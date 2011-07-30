Материалы о гибели дельфинов дошли до прокуратуры

Материалы о гибели дельфинов на Кинбурнской косе рассматриваются в Николаевской межрайонной природоохранной прокуратуре и Очаковской межрайонной прокуратуре.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил Николаевский межрайонный природоохранный прокурор Константин БАНДУРА.

В Николаевскую межрайонную природоохранную прокуратуру материалы дела официально поступили только 28 июля, и в настоящее время по ним проводится проверка. Результаты будут готовы к 1-2 августа, сообщил К.БАНДУРА.

По его словам, комиссия сделала вывод, что дельфины погибли ненасильственной смертью.

К.БАНДУРА отметил, что лично его интересует вопрос, почему сотрудники ландшафтного парка сообщили о фактах гибели дельфинов не сразу, а проверка проводилась тогда, когда тела животных успели существенно разложиться.

К.БАНДУРА сообщил, что дельфины погибли в разное время: от 2 месяцев до 10 дней до начала проведения проверки, поэтому установить причины их смерти невозможно. В то же время причин может быть несколько, в том числе, отравление сероводородом и смерть от старости.

Он также сказал, что в милиции не зафиксирован сигнал об этом происшествии.

Как сообщал УНИАН, 9 июля на побережье Кинбурнской косы, в акватории национального парка «Белобережье Святослава», отдыхающие обнаружили восемь погибших дельфинов. На теле одного из них были заметные следы от дроби. По мнению специалистов, такого массового случая одновременной гибели дельфинов, которые занесены в Красную книгу, в этих местах никогда раньше не было.

Министр экологии и природных ресурсов Украины Николай ЗЛОЧЕВСКИЙ создал комиссию по выяснению причин гибели дельфинов.

15 июля заместитель председателя комиссии, заместитель начальника Государственной экологической инспекции по охране окружающей среды Северо-Западного региона Черного моря Алексей КУЗЬМЕНКО сообщил, что дельфины, найденные мертвыми на побережье Кинбурнской косы, погибли не от огнестрельных ранений.

По его словам, члены комиссии нашли и обследовали останки 5 погибших дельфинов и 1 афалины. В результате обследования в теле одного из дельфинов были обнаружены 5 дробин, которые передали в Очаковский райотдел милиции для экспертизы.

«Место нахождения дробин - нижняя челюсть дельфина - указывает на то, что стреляли уже в мертвого дельфина», - отметил А.КУЗЬМЕНКО.

По его словам, оставшиеся трупы дельфинов не имеют видимых повреждений, что позволяет допустить, что погибли они не от выстрелов. Определить же точную причину гибели животных в данное время невозможно, поскольку трупы сильно разложились.

Вместе с тем, экологи считают, что дельфины погибли насильственной смертью.

Кроме того, директор регионального парка Зиновий ПЕТРОВИЧ заявил, что на побережье Кинбурнской косы только в июле стало известно о гибели не менее 12 дельфинов.