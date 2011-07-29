Политолог: Янукович должен подписать закон о пенсионной реформе

Председатель правления Центра прикладных политических исследований «Пента» Владимир ФЕСЕНКО считает, что Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ должен подписать закон о пенсионной реформе.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение В.ФЕСЕНКО выразил сегодня на пресс-конференции в Киеве.

«Считаю, что стоит данный закон подписать, но главное не в том, будет он подписан или нет, главное - как будут осуществляться реформы», - сказал он.

По словам эксперта, если В.ЯНУКОВИЧ не подпишет закон о пенсионной реформе, то это будет проявлением непоследовательности.

По убеждению В.ФЕСЕНКО, «отклонения, когда здесь мы поддерживаем, а здесь не поддерживаем, - это самая худшая форма экономической политики».

Как сообщал УНИАН, 8 июля Верховная Рада Украины приняла в целом Закон Украины «О мерах по законодательному обеспечению реформирования пенсионной системы».

Законом пенсионный возраст для женщин повышен до 60 лет, страховой стаж поднят до 30 лет для женщин и 35 – для мужчин. Пенсионный возраст мужчин-госслужащих повышен до 62 лет. Размер максимальной пенсии для лиц, утративших трудоспособность, ограничивается на уровне 7640 гривень. Также закон уменьшает с 90% до 80% заработную плату для начисления пенсий для госслужащих.

Также законом предусмотрено создание частных пенсионных фондов и тому подобное.

Оппозиция выступала против таких условий проведения пенсионной реформы.

27 июля в Главном управлении обеспечения доступа к публичной информации Администрации Президента в ответ на запрос УНИАН сообщили, что закон «О мерах по законодательному обеспечению реформирования пенсионной системы» до сих пор не поступил на подпись Президенту.

В свою очередь, в юридическом управлении парламента отметили, что закон не может быть подписан председателем Верховной Рады из-за наличия проекта постановления «Об отмене решения Верховной Рады от 8 июля о принятии Закона «О мерах по законодательному обеспечению реформирования пенсионной системы» в связи с нарушением процедуры его принятия». Соответствующий документ зарегистрировали народные депутаты из фракции "Блок Юлии Тимошенко-Батькивщина" Ольга БОДНАР и член фракции "Наша Украина - Народная Самооборона" Юрий КАРМАЗИН. Этот проект постановления должен рассмотреть регламентный комитет парламента и сделать выводы, которые потом должен рассмотреть парламент, когда вернется с каникул осенью.