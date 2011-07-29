В Одессе украли из банкомата 100 тыс. грн.

В Одессе неустановленными лицами взломан у дверей одного из магазинов банкомат, из которого похищено около 100 тыс. грн.

Об этом сообщили сегодня УНИАН в Секторе по связям с общественностью УМВД Украины в Одессе.

«При выезде на улицу Балковскую, где произошло преступление, следственно-оперативная группа обнаружила пустой банкомат рядом с поврежденными ролетами и дверями магазина», - уточнили в горУВД. Выяснилось также, что «в магазине отсутствовали решетки и сигнализация. Не был оборудован сигнализацией и ограбленный банкомат, его владельцы не заключали договор с охранной фирмой».

Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела согласно признакам ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины.