В Макеевке количество погибших возросло до 4 человек

В Макеевке Донецкой области количество погибших в результате аварии на шахте имени Бажанова возросло до 4 человек.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций.

Кроме того, 4 горняков пострадали, судьба 7 - неизвестна.

Поисковая операция продолжается.

Согласно сообщению, на шахте им. Бажанова еще 538 горняков самостоятельно по резервным стволам вышли на поверхность.

На месте аварии работают 13 пожарно-спасательных отделений ГУ МЧС в Донецкой области и 3 отделения Государственной военизированной горноспасательной службы Министерства энергетики и угольной промышленности.

Работа шахты временно приостановлена. Причина разрушения устанавливается.

Как сообщал УНИАН, сегодня утром в 09.25 в городе Макеевке Донецкой области на шахте им. Бажанова произошло обрушение копера – надшахтного здания, в котором размещаются шахтные подъемные установки.

Башенный копер высотой 68,7 метров был построен в 1953 году. На месте аварии работает комиссия Госгорпромнадзора.

Прокуратура Донецкой области возбудила дело по факту обрушения копера на шахте им. Бажанова по ч.2 ст. 272 УК Украины («Нарушение правил безопасности при выполнении работ с повышенной опасностью»).