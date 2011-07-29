Прошел второй инвестиционный форум Киевской области

В г. Вышгороде Киевской области состоялся второй инвестиционный форум Киевской области «Стабильность и рост».

Как передает корреспондент УНИАН, в форуме приняли участие председатель Киевской областной государственной администрации Анатолий ПРИСЯЖНЮК, представители Министерства экономического развития и торговли, представители бизнеса из Киевской области, а также Беларуси, Российской Федерации и Италии.

«Киевская область сегодня чрезвычайно привлекательна для инвестиций… В прошлом году мы провели инвестиционный форум, который позволил нам реализовать уже на следующий день более 20 программ. А в этом году будет реализована 21 инвестиционная программа на сумму почти 600 млн. дол.», - сказал А.ПРИСЯЖНЮК.

Губернатор выразил надежду на то, что подписанные во время работы форума контракты и программы будут реализованы в течение 2011-2012 годов. В частности, во время форума были подписаны соглашения о партнерстве между Киевской облгосадминистрацией и предприятиями в различных сферах производства.

Также в рамках форума была проведена презентация инвестиционной привлекательности и экономического потенциала Киевской области. «Наиболее привлекательный сегодня сектор – это агропромышленный. Нас очень интересует переработка, строительство животноводческих комплексов, логистических центров, холодильников, овощехранилищ», - подчеркнул А.ПРИСЯЖНЮК.

Он отметил, что «по объему инвестиций Киевская область занимает пятое место в Украине и на каждого жителя области приходится полторы тысячи долларов инвестиций в экономику».