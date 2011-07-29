В Харьковском гарнизоне из пулемета тяжело ранен солдат

В одной из войсковых частей Харьковского гарнизона из пулемета ранен солдат срочной службы.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в отделе связей со средствами массовой информации Генеральной прокуратуры Украины, инцидент произошел 20 июля после проведения ночных стрельб из бронетранспортеров.

По данным прокуратуры, экипаж БТР, в нарушение требования руководящих документов, не разрядил пулемет. Во время снятия пулемета с бронетранспортера произошел выстрел, в результате которого получил тяжелые телесные повреждения военнослужащий срочной службы.

28 июля военная прокуратура Харьковского гарнизона возбудила уголовное дело по факту нарушения правил обращения с оружием военнослужащими войсковой части.